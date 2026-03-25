Эксперт заявил, что железная дорога не справляется с турпотоком в Крым

Мощностей железнодорожного сообщения не хватает для перевозки туристов в Крым в условиях растущего турпотока, из-за чего люди чаще будут выбирать автомобильный маршрут через Донбасс и Новороссию. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Железная дорога абсолютно не справляется с ростом турпотока. Уже на майские праздники жутчайшая нехватка билетов и люди вынуждены добираться до Крыма автомобильным транспортом. В этом году мы ждем, что примерно 80% туристов попадут в Крым автомобильным транспортом и только 20% - по железной дороге. Из этих людей 30-40% выберут дорогу через новые территории", - сказал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что туристический поток в республику вырос на 15% в 2025 году, достигнув 6,9 млн туристов. 76% отдыхающих прибыли на автомобилях и автобусах: 61% по Крымскому мосту и 15% через Донбасс и Новороссию. Еще 24% гостей воспользовались железнодорожным сообщением.