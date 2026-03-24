Купив билеты в Крым, туристка снова обнаружила их в продаже

Дефицита железнодорожных билетов в Крым на начало лета пока нет (сегодня продажи открыты до 21 июня), но расходятся они очень активно, особенно нижние полки. На некоторых поездах в отдельные даты остался только верх. В такой горячей обстановке не обходится и без курьезных ситуаций.

«Сегодня приобрели билеты до Владиславовки (поселок недалеко от Феодосии. – Ред.), выкупили все купе. Сейчас ради интереса захожу посмотреть – так как билеты разлетались, как пирожки, – а два места из четырех высвечиваются в продаже. Это как понимать?» – написала Анастасия в группе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Другие, более опытные туристы посоветовали пассажирке в первую очередь проверить наличие купленных билетов в личном кабинете на сайте железнодорожной компании и в почтовом ящике. Анастасия проверила и убедилась, что все четыре билета на месте. Следующая рекомендация – попробовать снова приобрести уже купленные до этого нижние и верхние полки (разумеется, без оплаты):

«Может, просто "висят" в продаже, а заказать их не получится, система не даст оформить?»

Анастасия попыталась, прошла несколько этапов, но потерпела фиаско:

«Купить система не дала, написала, что "в заданных границах нет свободных мест"».

Это, конечно, девушку успокоило. Но окончательно точки над i расставили в «Гранд Сервис Экспресс»:

«Если билеты на руках, опасаться нечего – в поезд посадят».

Позднее это подтвердили и на горячей линии, куда обратилась Анастасия – мол, имеет место технический сбой и купить ранее приобретенные пассажиркой билеты ни у кого не получится.

«Волноваться Анастасии нечего, коллеги в курсе, проверяют информацию», – сказали редакции в «Гранд Сервис Экспрессе».

