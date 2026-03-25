Новосибирская область представила туристическую программу летнего сезона

Власти Новосибирской области представили программу летнего туристического сезона 2026 года. В числе ключевых направлений пляжный отдых на Обском море, маршруты к Бердским скалам, Абрашинскому карьеру и Караканскому бору, а также речная навигация и сплавы по реке Бердь с посещением Суенгинского водопада.

Отдельный акцент сделан на событийном туризме. В регионе запланированы фестивали исторической реконструкции, авиашоу, «Смарт Пикник» в Академгородке и форум гостеприимства «Дикоросы», который пройдет на улице Ленина с участием более 30 регионов.

Развитие отрасли продолжается в рамках национального проекта и региональных программ. Власти поддерживают предпринимателей, создающих новые туристические точки и зоны отдыха.

По итогам 2025 года туристы потратили в регионе почти 25 млрд рублей, а число размещений в отелях и санаториях превысило 1,5 млн. Основной поток пришел из Красноярского края. Аэропорт Толмачево за год обслужил 9,7 млн пассажиров.

В 2026 году регион рассчитывает сохранить текущие показатели и сделать упор на развитие делового туризма и расширение событийной программы.