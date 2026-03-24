Как за пять лет изменилось число турфирм в Дагестане

Число туристических компаний в Дагестане за последние пять лет увеличилось почти в четыре раза. По оценке экспертов, в период с 2021 по 2025 годы республика совершила качественный рывок в развитии туристской отрасли.

«За пять лет туристский рынок региона стал значительно масштабнее: количество туристических компаний (операторов и агентов) выросло с 73 до 290, туристская маршрутная сеть расширилась до 172 маршрутов, объем платных туристических услуг продемонстрировал пятикратный рост», — сообщили в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам РД по итогам круглого стола, посвященного развитию туризма в регионе.

В пресс-службе процитировали председателя Общественного совета при министерстве Зюльмиру Ханбабаеву, которая отметила, что в период с 2021 по 2025 годы республика совершила качественный рывок в развитии туристской отрасли. По ее словам, за пять лет количество посетителей гостиниц и иных объектов размещения в Дагестане увеличилось практически в два раза. Доля региона в общем объеме размещений по Северному Кавказу достигла 21,1% (это второе место среди субъектов СКФО после Ставрополья).