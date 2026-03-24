Названа дата запуска прямого авиасообщения между Нальчиком и Санкт-Петербургом

Международный аэропорт Нальчика готовится к возобновлению прямых рейсов в Санкт-Петербург. Их планируют запустить с 29 мая.

«Авиакомпания "Победа" с 29 мая открывает прямые рейсы из Нальчика в Санкт-Петербург. Полеты будут выполняться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что вылет из Пулково будет осуществляться в 10:00, из Нальчика в обратном направлении — в 14:30. На рейсах задействуют самолеты Boeing 737−800 в компоновке 189 кресел.

В администрации аэропорта подчеркивают, что авиарейс Нальчик — Санкт-Петербург имеет значительное экономическое, туристическое и социальное значение для жителей двух регионов.

О том, что в этом году планируется возобновить регулярное прямое авиасообщение между Нальчиком и Санкт-Петербургом, портал «Это Кавказ» сообщал в январе. Также в планах международного аэропорта в КБР — наладить рейсы в Турцию и вернуть в расписание полеты в Сочи.