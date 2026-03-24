«Аэрофлот» повысил безопасность полетов

«Аэрофлот» по итогам 2025 года повысил уровень безопасности полетов до 99,982% против 99,977% годом ранее. Об этом свидетельствуют данные авиаперевозчика.

Отмечается, что в целом по группе «Аэрофлот» показатель безопасности за аналогичный период увеличился с 99,973% до 99,976%. При этом компания продолжила наращивать производственные показатели.

В частности, в 2025 году группа «Аэрофлот» выполнил 361 тыс. рейсов и перевезла 55,3 млн пассажиров. Общий налет по парку превысил 1 млн часов. Сам «Аэрофлот» перевез 29,5 млн пассажиров, выполнив 173 тыс. рейсов, его налёт составил 622 тыс. часов.

Подчеркивается, что, несмотря на высокую интенсивность эксплуатации воздушных судов, перевозчик сохраняет один из наиболее высоких в мире коэффициентов безопасности полетов.

В компании также отметили, что в 2025 году она продолжила реализацию ключевых направлений, направленных на поддержание и повышение уровня безопасности. В частности, внедрена современная система управления безопасностью полетов, а также последовательно реализуется план по снижению рисков, связанных с ограничениями выполнения полетов, деятельностью сторонних организаций, внешними воздействиями и человеческим фактором.

Как пояснили в авиакомпании, безопасность полетов рассматривается как состояние, при котором риски, связанные с эксплуатацией воздушных судов, снижены до приемлемого уровня и находятся под контролем.