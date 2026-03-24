У аэропорта Казани появится новый терминал

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту нового терминала международного аэропорта Казани. Об этом сообщили в Росавиации.

Площадь комплекса превысит 38 тыс. кв. м. В здании предусмотрены три этажа и подземный уровень. Терминал рассчитан на обслуживание до 1,5 тыс. пассажиров в час и более 5,7 млн человек в год.

Генеральным проектировщиком выступил институт «Аэропроект», также в работе участвовал Казанский Гипронииавиапром.

По словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, новый терминал расширит возможности аэропорта для обслуживания внутренних рейсов, на которые приходится основная часть перевозок. В 2025 году аэропорт Казани обслужил 5,3 млн пассажиров и входит в десятку крупнейших в России.

Открыть терминал планируют в 2026 году ко Дню Республики Татарстан, который отмечается 30 августа.