В Госдуме рассказали о новых правилах оказания медпомощи в аэропортах

Минздрав РФ разработал проект обновленных требований к организации медицинской помощи на территории аэропортов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, новые нормы начнут действовать с 1 сентября. Документ предусматривает обязательное создание фельдшерского медпункта в каждом аэропорту. Он будет предназначен для оказания первичной медико-санитарной и скорой помощи, в том числе специализированной. Ответственность за его организацию возлагается на оператора воздушной гавани.

Проектом также определен минимальный штат медпункта. В него должны входить заведующий, фельдшер, медсестра или медбрат, а также санитар.

Согласно рекомендациям Минздрава, такие помещения следует размещать непосредственно в зонах обслуживания пассажиров в здании аэровокзала. Медперсонал обязан поддерживать постоянную связь с бригадами скорой помощи и службами безопасности комплекса. Если аэропорт имеет несколько отдельно расположенных терминалов, медпункт должен функционировать в каждом из них.

Кроме того, документ содержит требования к оснащению и планировке помещений. Необходимо предусмотреть процедурную, зону ожидания для пациентов, комнату отдыха для сотрудников и кабинет заведующего. Медпункт должен быть оборудован системой контроля уровня глюкозы, тонометром, аппаратом искусственной вентиляции легких, дефибриллятором и другим необходимым медицинским оборудованием.