Еще одна авиакомпания попросила внести ее в «белый список»

Авиакомпания S7 отправила запрос в Минцифры на включение ее сайта в «белый список» российского интернета. Нахождение в этом перечне позволяет гражданам заходить на определенные порталы даже при временных ограничениях мобильной связи. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Да, соответствующий запрос мы подали, находимся во взаимодействии с Минцифры по вопросу включения в “белые списки”», – уточнили в авиакомпании.

Отметим, что сейчас в данный закрытый реестр включены сайты всего двух авиаперевозчиков – это «Аэрофлот» и «Победа».

Также известно, что еще в начале сентября 2025 года в «белый список» пытались попасть российские туроператоры. Многие компании вели диалог с Минцифры еще тогда, когда этот перечень начали только формировать. Однако подвижек в этом вопросе пока нет.

На сегодня «список» насчитывает около 130 сайтов. Среди них – соцсети, интернет-магазины, государственные порталы и другие сервисы.