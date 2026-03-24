В Хабаровском крае готовят новые маршруты для туристов из Китая

В Хабаровском крае создают новые туристические продукты для гостей из Китая. В регион приехали представители шести китайских туркомпаний в рамках реверсной бизнес-миссии, которую организовал Центр поддержки экспорта, пишет «Интерфакс» со ссылкой на краевое министерство туризма.

В течение 3 дней в Хабаровске прошли B2B-переговоры и стратегическая сессия с участием представителей туриндустрии Китая и Дальнего Востока. Китайской делегации показали новые точки притяжения и возможные маршруты, включая поездки сразу по нескольким регионам.

Гостям провели экскурсии в Хабаровске и Еврейской автономной области. В программу вошли музыкальный музей, конный клуб, а также мемориальный комплекс «Волочаевских боев», посвященный событиям Гражданской войны.

Как рассказала представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма Ирина Кушнарева, задача региона – сформировать востребованный турпродукт и привлечь организованные группы из Китая.

По словам представителя китайской турфирмы из Харбина Лю Фэя, такие маршруты могут заинтересовать как взрослых, так и молодых туристов. После возвращения в Китай компания планирует заняться их продвижением.