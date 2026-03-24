Авиакомпания «Россия» переходит на летнее расписание

Авиакомпания «Россия» с 29 марта перейдет на летнее расписание, которое будет действовать до 24 октября 2026 года. В новом сезоне перевозчик предложит 120 направлений, из них 88 в обход Москвы.

Внутренняя сеть перевозчика включает 88 маршрутов, международная – 17 городов в 9 странах. В расписании появятся и новые рейсы. Это направления Красноярск – Махачкала и Санкт-Петербург – Геленджик.

По ряду маршрутов увеличат частоту полетов. Больше рейсов станет из Хабаровска в Южно-Сахалинск и Владивосток, из Красноярска в Алматы и Пекин, из Самары и Волгограда в Ереван, из Санкт-Петербурга в Казань, Махачкалу и Горно-Алтайск, а также из Москвы в Саранск.

Из Санкт-Петербурга в летнем сезоне запланировано 39 направлений, из них 31 внутри страны. Частоту полетов в Казань увеличат до 19 рейсов в неделю, в Махачкалу до 9, в Горно-Алтайск до 4. Международные программы из Пулково выполнят в Алматы, Анталью, Ереван, Баку, Стамбул, Самарканд и Ташкент.

Из Красноярска запланированы рейсы в 25 городов, включая 18 российских и 7 зарубежных. Частоту полетов в Алматы и Пекин увеличат до 5 раз в неделю.

Из Сочи авиакомпания будет летать по 12 направлениям, среди них Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Тюмень, Уфа и Челябинск.

Отдельно сохранится дальневосточная программа. «Россия» продолжит выполнять прямые рейсы из Москвы в Анадырь, Магадан, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Владивосток и Хабаровск. Также между собой свяжут Владивосток, Хабаровск и Южно-Сахалинск. Из Красноярска можно будет улететь во Владивосток, Нерюнгри, Мирный, Благовещенск, Читу и Хабаровск, а из Владивостока в Шанхай и Харбин.

Перевозчик также продолжит выполнять рейсы по программе «Шаттл» с гибкими тарифами, которые позволяют менять время вылета без доплат.