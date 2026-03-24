Российские отели не стали повышать цены на майские праздники

В этом году цены на поездки на майские праздники выросли минимально – на 4-5%, в Москве и Санкт-Петербурге нулевой прирост, заявил НСН Сергей Ромашкин.

На майские праздники россияне традиционно едут в Москву, города Золотого кольца, Санкт-Петербург и Казань, путешественники не любят экспериментировать в этот период, выбирают поездки на машине и проверенные отели, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Уровень бронирования отелей и санаториев в Крыму на майские праздники сейчас достигает 60%, за апрель показатель может вырасти до 82%, сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, передает ТАСС. Ромашкин рассказал, куда еще поедут туристы на праздники.

«На майские праздники лидируют короткие направления, куда можно съездить за три-четыре дня. Для москвичей это Подмосковье, города Золотого кольца, Санкт-Петербург. Казань традиционно входит в тройку-четверку направлений. Часть туристов выбирает самолетные путешествия – это Сочи, Краснодарский край, возможно, Анапа. Это два основных потока туристов. Не могу сказать, что наши туристы обнаружили новые локации, которые они не знали до этого года. Новые направления открываются не так часто, надо еще учитывать, что майские праздники – это такая история, когда нужен какой-то надежный вариант. Туристы не экспериментируют, потому что времени мало. Многие отдыхают два-три дня, не больше. Здесь нужен проверенный маршрут, чаще выбирают те места, где уже были. Туристы выбирают поездку на своей машине, ночевку в знакомом отеле. Далеко от своего города в этот период обычно не ездят», - рассказал он.

Ромашкин подчеркнул, что цены на майские праздники в этом году приятно удивят туристов.

«В этом году цены выросли минимально – на 4-5%. Это минимальный рост за последние пять лет. Многие отели предлагают себя по прошлогодним ценам, рост даже ниже инфляции. Есть регионы, где цена даже снизилась. В Москве, Санкт-Петербурге нулевой прирост за год. Можно ехать по прошлогодним деньгам, бюджету», - добавил собеседник НСН.

Майские праздники в 2026 году выпадают на 1-3 мая и 9-11 мая, они будут самыми короткими за восемь лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».