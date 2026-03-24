Как на Дальнем Востоке планируют развивать туризм

В 2025 году турпоток на Дальний Восток вырос на 16 %, и, по прогнозам, эта цифра будет увеличиваться. Для дальнейшего развития региона, считает сенатор от Амурской области Иван Абрамов, необходимо делать ставку на промышленный и экологический туризм.

«Если говорить про Амурскую область, у нас есть множество привлекательных мест для инвесторов. Например, уникальные природные парки, такие как Зейский заповедник с его нетронутыми лесами и реками, исторические объекты вроде Албазинского острога, первая в мире трансграничная канатная дорога и международный автомобильный мост, соединяющий Россию и Китай», — приводит его слова ТАСС.

Абрамов также напомнил, что 2 апреля в Благовещенске откроется новый терминал аэропорта, который расширит возможности для туристов.

По словам сенатора, помимо традиционного экотуризма необходимо развивать промышленный туризм на таких объектах, как космодром «Восточный». Высоким инвестиционным потенциалом на Дальнем Востоке также обладают вулканы и термальные источники Камчатки, горнолыжный комплекс «Горный воздух» на Сахалине и побережье Приморского края. На этих локациях можно строить горнолыжные курорты и культурные кластеры, возводить инфраструктуру для летнего отдыха, гостиницы и рестораны, развивать промышленный и экологический туризм.

Важную роль играет цифровизация — мобильные приложения для виртуальных туров, онлайн-бронирования и удобной навигации. Кроме того, чтобы туристический сезон стал круглогодичным, необходимо инвестировать в подготовку гидов и транспортную доступность региона, в том числе запускать новые рейсы и круглогодичные круизы.

Напомним, руководители профильных ведомств Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Документ направлен на формирование общего туристического пространства и его продвижение на рынке Китая.