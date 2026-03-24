Как путешественник выжил на камчатском вулкане

Однажды в майские праздники двое путешественников отправились в сложный поход по Камчатке, чтобы увидеть извержение вулкана Ключевского и пройти по району самых больших вулканов полуострова. Маршрут включал восхождение на вулкан Ушковский высотой 3905 метров и спуск на ледник Эрмана. О том, как путешественники пробивались к вершине, искали проход среди ледового хаоса и чудом выбрались живыми после провала в трещину, рассказал в своем блоге Александр Лобашевский.

Несмотря на межсезонье, грязные озера и тяжелые рюкзаки с лыжами, за два дня они прошли 30 километров тайги и вышли выше зоны растительности. Но вместо вулканов их встретила черно-белая пустыня – все затянуло густым туманом, сыпал мелкий снег. Лыжи приходилось нести на себе. Два дня они плутали между конусами и скалами, вышли на высоту 2700 метров. Выше ночевать было негде – только на вершине вулкана.

«От плохой погоды очень тоскливо. Надо что-то делать. Вспомнили примету какой-то камчатской народности: чтобы погода улучшилась, надо вывесить в окно грязный носок. Так и сделали. Через полчаса все раздуло, и мы уже любуемся видами, ради которых мы сюда шли», – Лобашевский.

На следующий день погода снова ухудшилась, все затянуло облаками и туманом. Вечером, когда прояснилось, путешественники вышли на вершину на закате. Палатку поставили возле единственного камня на кромке кратера. На высоте началась горная болезнь, добавились сильный мороз и штормовой ветер. Несмотря на усталость, Лобашевский выбрался из палатки, чтобы увидеть извержение Ключевского. Из кратера бил фонтан лавы на сотни метров – зрелище открывалось прямо с вершины соседнего вулкана.

На утро туман раздуло, но ветер оставался сильным. Путешественники решили уходить, пока не налетел циклон.

«Под ударами сильного ветра, по очень жесткому и неровному фирну доехали до перемычки между вулканами Ушковским и Крестовским. При подъезде к спуску Алексей проваливается обеими лыжами в трещину, но успевает упасть на бок и удержаться. Объятый ужасом, он распластался на леднике, растопырив руки и ноги, и боясь пошевелиться. Затем аккуратно отполз от трещины и с неуверенностью встал на ноги», – рассказывает автор.

Путешественники убрали лыжи в рюкзаки, достали ледорубы, надели кошки и связались веревкой. Через несколько шагов у Лобашевского сломалась кошка, которую он надевал всего второй раз. Спускаться по фирново-ледовому склону предстояло 1000 метров до ледника Богдановича. Двигались осторожно, стараясь наступать ногой без кошки на менее скользкие участки.

«Вдруг я неожиданно проваливаюсь в трещину, но повисаю на разведенных в сторону локтях. Крикнул: «Леха!», – чтобы он среагировал и сделал страховку. А сам стал корябать стенки трещины ногами, пытаясь найти опору. Вспомнил, что кошка у меня только на одной ноге. Сильно воткнув её и толкнувшись, я выбросил себя из трещины. В этот момент забыл о другой опасности – крутом склоне. И вот я качусь по склону вниз, отчаянно цепляясь за фирн», – пишет мужчина.

В итоге Лобашевский пролетел около десяти метров, пока его не остановила страховочная веревка. После этого группа продолжила спуск, но вскоре оказалась в тупике: ледник представлял собой хаос из ледяных глыб, разломы уперлись в скалы, снежная полоска исчезла.

Вернуться наверх мешал ураганный ветер с ледяной крупой. Путешественники нашли узкую полоску вдоль скалы, где лед не был разломан, но почти не было снега. Ледобуров не было, кошка оставалась только на одной ноге. Спускались, страхуя друг друга через вмерзшие в фирн камни. К вечеру удалось спуститься к домику на озере Державина.

На следующее утро по жесткому насту за несколько часов добрались до поселка Ключи. Однако и здесь путешественников ждала неприятность: смерзшийся пепел на насту сработал как наждачка и стер поверхность лыж вплоть до выпадения кантов. Несмотря на все трудности, группа выбралась живой и выполнила поставленную задачу – восхождение на вулкан Ушковский и наблюдение за извержением Ключевского удались.

Напомним, в 2022 году при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке сорвалась группа туристов. Из двенадцати человек выжили лишь трое.