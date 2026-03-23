Во сколько обойдется покупка переноски для животного в поездах РЖД

У пассажиров в поездах РЖД теперь появился шанс купить в пути не только чай и снеки, но и товары для животных. Об изменениях в каталоге товаров перевозчик сообщил в своих соцсетях, а редакция TourDom.ru приценилась к новым предложениям.

Одна из самых масштабных покупок, которую предлагается сделать, – это переноска. Учитывая, что без нее сесть в поезд не получится по правилам перевозки, то эта возможность предусмотрена для тех, кто не знал, что она нужна. Перевозчик оценил сумку габаритами 43х29х27 см в 2550 руб.

На фотографии в каталоге отлично читается бренд изделия, поэтому мы решили сравнить, а сколько такая стоит в других местах продажи. Схожая по характеристикам и внешним параметрам переноска обнаружилась на маркетплейсах за 902 руб. В обычных онлайн-магазинах цена чуть выше, но все-таки отличается от прайса перевозчика – 1,2 тыс.

Всего в каталоге четыре позиции. Также здесь представлен плед, который, видимо, можно постелить в ту же переноску. А еще добавили по одному виду консерв для собак и кошек. Еда, кстати, предлагается по ценам, сравнимым со стоимостью в супермаркетах.

