Стало известно, для чего отели РФ сдерживают цены на размещение

Российские отели сдерживают цены на услуги на фоне роста конкуренции с дешевеющим зарубежным отдыхом. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на пресс-конференции в ТАСС.

«Мы наблюдаем за тем, что и гостиницы, и крупные операторы начинают уже подстраиваться под новые условия. Цены растут достаточно низкими темпами. Во многих регионах они прекратили рост. Это как раз ответ на конкуренцию с зарубежными курортами, и мы благодарны рынку за возможность такой гибкости», — сказал он.

Замминистра отметил, что снижение цен на зарубежный отдых является одним из сдерживающих факторов роста турпотока по России.

«Третий фактор, на который мы с осени начали достаточно предметно смотреть, — это фактор укрепления рубля и роста ценовой конкуренции с зарубежными курортами. Мы понимаем, что в условиях, в которых мы находимся, по качеству развития инфраструктуры нашему бизнесу достаточно сложно конкурировать с курортами, которые не первые десятилетия развиваются и предлагают за приемлемую цену достаточно высокий уровень сервиса», — пояснил Вахруков.

Он напомнил, что по итогам 2025 года турпоток по России увеличился на 4% в годовом сопоставлении. По сравнению с предыдущими годами темпы снизились.