В России до конца года заработает новый способ заселения в отели

Возможность заселения в российские отели с помощью мессенджера Мах заработает во всей стране уже в этом году. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на пресс-конференции в ТАСС.

«Технология такая уже существует, и сейчас мы начинаем тестировать техническую возможность на базе гостиничных сетей. Но пока это все еще тестовый режим. Тем не менее, я думаю, что в этом году мы уже это как сервис законченный, работающий, по крайней мере, в периметре тестирования сможем на реальных заселениях всем предъявить», — сказал он.

Туристы смогут заселяться в отели, предъявив QR-код из приложения, содержащий их паспортные данные. Эта технологическая возможность уже отработана, отметил замминистра. По его словам, крупные сетевые отели уже имеют такой функционал.