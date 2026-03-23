Россия рассматривает упрощение въезда для туристов из Вьетнама

Минэкономразвития прорабатывает возможность сделать посещение России для граждан Вьетнама более простым, чтобы увеличить поток туристов. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников.

По его словам, сейчас в РФ ежегодно приезжает около 15 тыс. туристов из Вьетнама, тогда как в обратном направлении поток значительно выше. По данным вьетнамской стороны, страну каждый год посещает около 600 тыс. россиян благодаря безвизовому режиму.

Максим Решетников отметил, что действующая электронная виза остается барьером для туристов, и ее формат может требовать доработки. В этой связи Россия намерена активнее продвигать туристическое направление на рынках Юго-Восточной Азии, в том числе в рамках проекта Discover Russia.

Возможным вариантом упрощения посещения РФ для граждан Вьетнама глава Минэкономразвития назвал внедрение безвизового режима для туристических групп.

Максим Решетников сообщил, что Вьетнам – быстро развивающаяся страна с растущим средним классом и платежеспособным спросом, что делает ее перспективной для российского туризма.

Вопросы сотрудничества, в том числе в туристической сфере, обсуждаются на переговорах премьер-министров России и Вьетнама, которые проходят в Москве.