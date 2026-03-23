В России могут расширить льготы для многодетных семей при перелетах. В Минтруде предложили предоставить им бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов независимо от класса купленного билета. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

По ее словам, такие меры помогут создать более комфортные условия для путешествий с детьми и сформировать «атмосферу заботы и уважения» к многодетным семьям. Речь идет о дополнительных сервисах, которыми сейчас обычно пользуются пассажиры бизнес-класса или владельцы премиальных карт.

Ранее с аналогичным предложением выступала первый заместитель председателя комитета по защите семьи Татьяна Буцкая. Она отмечала, что льготы для многодетных должны быть не формальными, а ощутимыми, включая доступ к комфортным зонам ожидания в аэропортах.

Впрочем, судя по комментариям в телеграм-канале «Крыша ТурДома», многие путешественники подобные инициативы не поддерживают.