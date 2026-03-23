Ледовую переправу на Ольхон закроют 24 марта
В Иркутской области 24 марта закроют ледовую переправу через Байкал на остров Ольхон. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Решение приняли из-за ухудшения состояния льда на Малом Море. По данным специалистов, на поверхности уже появились нажимы, и дальнейшая эксплуатация переправы становится небезопасной.
Власти предупреждают, что выезд на лед может привести к провалу автомобилей, травмам или гибели людей. Местным жителям и туристам рекомендуют как можно скорее перегнать транспорт на нужную сторону до закрытия переправы.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Максима Лобанова, администрация уже начала оповещение граждан. Движение на переправе пока регулируют сотрудники эксплуатационной службы.
Власти также напоминают, что выезд на лед вне официальной переправы запрещен и представляет серьезную опасность.