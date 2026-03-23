Как недорого отдохнуть во время майских праздников

Майские праздники — это возможность отправиться в короткое путешествие. В этом году отдых в начале мая будет не таким продолжительным, как обычно. Поэтому многие россияне наметили отпуск между двумя праздничными датами, чтобы полноценно отдохнуть. «Газета.Ru» собрала бюджетные варианты поездок по России и за рубежом, а также выяснила, на чем можно сэкономить, планируя путешествие.

Как отдыхаем в мае 2026 года

В 2026 году привычных длинных каникул на майские праздники не будет: в общей сложности нас ждет шесть выходных. Для сравнения — годом ранее мы отдыхали восемь дней. Традиционно каникулы разделятся на два этапа:

1—3 мая (пятница, суббота и воскресенье) — в честь Праздника Весны и Труда. При этом в четверг 30 апреля россиян ждет сокращенный рабочий день.

9—11 мая (суббота, воскресенье и понедельник) — в честь Дня Победы. Пятница 8 мая — сокращенный рабочий день.

Два блока праздников разделяют четыре полноценных рабочих дня и один сокращенный. Именно в этот период многие берут часть своего ежегодного оплачиваемого отпуска.

Взяв отпуск на пять дней, можно расширить майские каникулы до 11 дней.

Так стоит поступить, если вы решили провести начало мая в турпоездке.

Об отпуске лучше позаботиться заранее, так как майские праздники — традиционно высокий сезон в России, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе туроператора Anex. «Ближе к майским может не остаться базового типа размещения в понравившемся отеле, а только более высокое и как следствие более дорогое, или в целом могут закончиться номера в нужной гостинице. Планируя отпуск заранее, можно сразу распределить свой бюджет на поездку», — пояснили представители туроператора.

Планирование весеннего отдыха в 2026 году требует от туриста стратегического подхода к формированию бюджета, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» турагент Мария Афанасьева. По словам эксперта, внутренний туризм остается базовым вектором. Из зарубежных направлений наиболее бюджетные варианты отдыха предлагают страны СНГ.

Куда поехать на майские праздники в России: 5 направлений

Казань

По словам Афанасьевой, Казань демонстрирует эталонное соотношение цены и качества сервиса.

Высокая популярность Татарстана обусловлена не только историческим наследием, но и развитой цифровой инфраструктурой, позволяющей бронировать все услуги без посредников. Это направление идеально подходит для семейного отдыха, предлагая насыщенную образовательную программу при минимальных временных затратах на дорогу. Мария Афанасьева турагент

Среди достопримечательностей города — Казанский Кремль: архитектурный комплекс, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь расположены мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор и «падающая» башня Сююмбике.

Также стоит посетить Храм всех религий — уникальное здание, объединяющее элементы разных конфессий. Для вечерней прогулки отлично подойдет улица Баумана — это казанская версия Арбата с уличными музыкантами, кафе и сувенирными лавками.

На майские праздники город также предлагает богатую культурную программу. Туристов ждет творческий фестиваль — «Казанские узоры», концерты классической музыки и народного творчества, выставки современного искусства и фотографии.

Стоимость

* «Казань на одном дыхании» — пятидневный тур с 1 по 5 мая от сообщества туроператоров «Большая Страна» — от 57 тыс. руб. на двоих, с завтраками, без учета перелета.

* Отдых на 6 ночей на двоих у туроператора TEZ TOUR стартует от 74 тыс. руб. с перелетом из Москвы.

Сочи

Черноморское побережье, в частности Сочи и Сириус, в начале мая привлекает любителей мягкого климата и прогулок у моря. В этот период здесь еще нет изнуряющей летней жары, а горный кластер Красной Поляны предлагает уникальные возможности для трекинга по обновленным эко-тропам.

«Мы рекомендуем рассматривать Сочи как базу для радиальных выездов в Абхазию, что существенно расширяет географию впечатлений. Развитая сеть «Ласточек» и каршеринга делает перемещение между прибрежным и горным кластерами быстрым и прозрачным по стоимости», — отметила турагент Афанасьева.

Среди достопримечательностей — Храм Михаила Архангела, Дендрарий и Олимпийский парк, построенный специально для зимних Олимпийских игр 2014 года.

Стоимость

* «Сочи — южная столица России» — тур с 3 по 9 мая от сообщества туроператоров «Большая Страна» — от 87 тыс. руб. на двоих, с завтраками, без учета перелета.

* Отдых на 9 ночей на двоих у туроператора TEZ TOUR стартует от 38 тыс. руб. с перелетом из Москвы, без питания.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург — северная жемчужина России. В мае город раскрывается с особенной стороны. Майские каникулы в Северной столице — отличная возможность насладиться красотой Михайловского сада и Петропавловской крепости, погулять вдоль Невы, полюбоваться мостами.

На майские праздники в городе проходят фестивали искусств, уличной еды, театральные представления и концерты классической музыки.

Стоимость

* «Весенний Санкт-Петербург на 4 дня» — тур с 1 по 4 мая от сообщества туроператоров «Большая Страна» — от 36 тыс. руб. на двоих, с завтраками, без учета перелета.

* Отдых на 6 ночей на двоих у туроператора TEZ TOUR стартует от 50 тыс. руб. с перелетом из Москвы, без питания.

Дагестан

Дагестан — идеальный вариант для активного отдыха на майские праздники. Невероятные панорамные виды, бурные водопады, горы — это край, где можно замедлиться, выдохнуть и зарядиться энергией на год вперед.

На майские праздники в Дагестане туристам уже доступны все активные виды отдыха — прогулки на лошадях, рафтинг, зиплайн, катание на катере и другие развлечения.

Стоимость

* «Палитра Дагестана» — тур с 2 по 6 мая от сообщества туроператоров «Большая Страна» — от 53 тыс. руб. на двоих, с завтраками, без учета перелета.

* Отдых на 8 ночей на двоих у туроператора TEZ TOUR стартует от 45 тыс. руб. с перелетом из Москвы, без питания.

Калининград

Янтарный край на майские праздники радует своей доступностью. По сравнению с высоким сезоном летом, в мае стоимость проживания и экскурсионных услуг значительно ниже. В это время года на Балтике можно погулять по берегу моря, изучить изысканную архитектуру и отведать местные блюда.

Стоимость:

* «Балтийская жемчужина» — тур с 1 по 5 мая от сообщества туроператоров «Большая Страна» — от 36 тыс. руб. на двоих, с завтраками, без учета перелета.

* Отдых на 6 ночей на двоих у туроператора TEZ TOUR стартует от 56 тыс. руб. с перелетом из Москвы, без питания.

Куда поехать на майские праздники за рубеж: 5 направлений

Среди стран СНГ безусловными лидерами 2026 года остаются Узбекистан и Беларусь благодаря отсутствию визовых барьеров и прямому авиасообщению, отметила Мария Афанасьева. Закавказье, представленное Арменией и Грузией, сохраняет статус направлений с «высоким культурным кодом» и уникальной природой.

Узбекистан

В Узбекистане май — пик туристического сезона, когда температура воздуха максимально комфортна для осмотра площадей Самарканда и Бухары. Эта страна порадует вкуснейшей кухней, знаменитым восточным гостеприимством и обилием исторических памятников.

Стоимость

* Отдых на 6 ночей на двоих у туроператора TEZ TOUR стартует от 80 тыс. руб. с перелетом из Москвы, с завтраками.

* Тур на 3 ночи на двоих у сервиса «Травелата» обойдется в 68 тыс. руб. с перелетом из Москвы, с завтраками.

Белоруссия

Белоруссия славится высоким уровнем безопасности, историческими объектами и гастрономическим разнообразием. Это направление предлагает широкий спектр развлечений и отдыха для всех категорий туристов. Любителям истории обязательно стоит посетить Брестскую крепость — грандиозный мемориальный комплекс. Гурманы оценят щедрую и сытную белорусскую кухню. Поправить здоровье и набраться сил можно на местных здравницах.

Стоимость:

* Отдых на 6 ночей на двоих у туроператора TEZ TOUR стартует от 49 тыс. руб. с перелетом из Москвы, без питания.

* Тур на 4 ночи на двоих у сервиса «Травелата» обойдется в 38 тыс. руб. с перелетом из Москвы, без питания.

Армения

Май в Армении — это время цветения в долинах и свежего горного воздуха, что создает идеальные условия для фототуризма, отметила турагент. Популярностью также пользуются авторские винные туры.

Стоимость:

* Отдых на 6 ночей на двоих у туроператора TEZ TOUR стартует от 67 тыс. руб. с перелетом из Москвы, с завтраками.

* Тур на 3 ночи на двоих у сервиса Травелата обойдется в 75 тыс. руб. с перелетом из Москвы, без питания.

Грузия

Май в Грузии — время цветущих маков, обилия солнца и мягкой погоды, без жары. Температура воздуха комфортна для прогулок и экскурсий. Это отличная возможность посетить древние храмы, крепости и монастыри, познакомиться с национальными обычаями и отведать блюда грузинской кухни. В стране также широко развит винный туризм: винодельческие регионы предлагают авторские туры с дегустацией.

Стоимость:

* Отдых в Батуми на 6 ночей на двоих у туроператора TEZ TOUR стартует от 70 тыс. руб. с перелетом из Москвы, с завтраками.

* Тур на 7 ночей на двоих у сервиса Травелата обойдется в 92 тыс. руб. с перелетом из Москвы, без питания.

Турция

Турция в мае 2026 года выступает как универсальное решение для тех, кто ищет систему «все включено» или качественный городской отдых в Стамбуле.

«Стамбул в этот период радует комфортной погодой для круизов по Босфору. Несмотря на инфляцию, турецкий сервис остается эталонным для российского рынка по уровню гостеприимства. Мы советуем выбирать отели в историческом центре Султанахмет для минимизации затрат на городской транспорт и логистику», — рассказала Афанасьева.

Стоимость:

* Отдых в Стамбуле на 8 ночей на двоих у туроператора TEZ TOUR стартует от 82 тыс. руб. с перелетом из Москвы, с завтраками.

* Тур на 7 ночей на двоих у сервиса «Травелата» обойдется в 87 тыс. руб. с перелетом из Москвы, без питания.

Как сэкономить во время отдыха

Выбор жилья — ключевая статья расходов, на которой можно сэкономить без потери в комфорте. «В 2026 году рекомендую использовать локальные сервисы бронирования и рассматривать апарт-отели с собственной кухней. Это не только снижает стоимость суток на 15–20%, но и позволяет экономить на питании, так как можно покупать продукты на местных рынках и в магазинах», — посоветовала Мария Афанасьева.

Чтобы снизить затраты на путешествие, турагент также рекомендует:

* Обращать внимание на районы, расположенные в двух-трех станциях метро от центра: качество жилья там часто выше, а цена значительно ниже.

* Проверять наличие системы лояльности в крупных гостиничных сетях перед финальной оплатой бронирования.

* Предварительно изучить инфраструктуру региона. Это позволит сэкономить на питании и транспорте. В городах СНГ и России активно развиваются фуд-холлы и гастромаркеты, где можно получить ресторанное качество блюд по ценам фастфуда, отметила Афанасьева.

* Приобрести единые проездные билеты на несколько дней или пользоваться групповыми тарифами такси для перемещения внутри городов. По словам эксперта, в Грузии и Армении аренда автомобиля с водителем на целый день часто обходится дешевле, чем серия коротких поездок на официальном такси.

* Использовать местные сим-карты с безлимитным интернетом, что позволит оперативно находить скидочные купоны и актуальные акции в заведениях.

Бюджетные развлечения часто оказываются самыми запоминающимися элементами поездки. Большинство музеев в праздничные дни проводят бесплатные лекции или открывают доступ в определенные часы, о чем стоит узнать заранее на официальных сайтах. Природные достопримечательности, такие как каньоны в Армении или горы в Сочи, доступны для самостоятельного осмотра без покупки дорогих экскурсий. Мария Афанасьева турагент

Также турагент рекомендовала посещать городские парки и смотровые площадки — здесь можно полюбоваться великолепными видами абсолютно бесплатно.

Еще один ключевой пункт экономии — самостоятельные экскурсии. Потратьте время на предварительное изучение аудиогидов, которые заменят услуги частного экскурсовода без потери качества информации.