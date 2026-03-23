«Победа» отменяет часть рейсов из Петербурга

«Победа» сообщила о вынужденной корректировке расписания полетов из-за временных ограничений на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Пулково. В связи с этим часть рейсов 23 марта была задержана, а ряд пришлось отменить, уточнили в пресс-службе перевозчика.

Так, не состоятся вылеты из Санкт-Петербурга в Москву (DP202), Ставрополь (DP538), Чебоксары (DP525) и Саратов (DP577), а также обратные рейсы по этим направлениям. Кроме того, отменен перелет из Внуково в Северную столицу (DP201), запланированный на 24 марта.

Пассажирам рекомендовано заранее проверять актуальное расписание перед выездом в аэропорт. Сделать это можно через сервисы авиакомпании, на сайте аэропорта отправления и т. д.

В «Победе» отметили, что все службы перевозчика работают в усиленном режиме. Обслуживание клиентов осуществляется в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и внутренними стандартами авиакомпании. Пассажирам отмененных рейсов доступен возврат денежных средств за билеты.