В аэропорту Калининграда задерживаются 25 рейсов и 8 отменены

В аэропорту Храброво в Калининграде на 10:00 23 марта задерживаются 25 рейсов на прилет и вылет, еще 8 отменены. Информация следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Наибольшее число сбоев в расписании связано с рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга. Пассажиры ожидают прибытия 7 самолетов из столичных аэропортов Шереметьево и Домодедово, одного – из Череповца, а также 5 бортов из Северной столицы. При этом 4 рейса из Пулково были отменены.

На вылет из Калининграда задерживаются 12 самолетов, из них 5 должны отправиться в Санкт-Петербург, остальные в Москву. Кроме того, отменены еще 4 рейса в Пулково.

В Храброво рекомендовали пассажирам внимательно следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта, а также уточнять актуальную информацию в кол-центрах перевозчиков.

По данным Росавиации, перебои связаны с введением накануне вечером планов «Ковер» в районе столичных аэропортов и Пулково. В настоящее время некоторые воздушные гавани постепенно возобновляют прием и отправку самолетов после корректировки параметров ограничений.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 09:00 мск 23 марта в ряде районов Северо-Запада сохраняются меры безопасности. Пулково уже приступил к обслуживанию рейсов, тогда как в аэропорту Псков ограничения продолжают действовать, из-за чего временно закрыт маршрут в Храброво.