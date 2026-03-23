Между Яньцзи и Владивостоком возобновят автобусное сообщение

С 30 марта возобновится прямой автобусный маршрут между китайским городом Яньцзи и Владивостоком. Об этом рассказали в представительстве МИД России во Владивостоке со ссылкой на китайские источники.

Маршрут уже запускали летом 2025 года, теперь его возвращают в регулярное сообщение. Общая протяженность пути составляет около 400 км: примерно 128 км проходит по территории Китая и более 270 км – по России. По дороге предусмотрена остановка в Хуньчуне.

На линии будут работать автобусы разной вместимости, а время в пути составит около 6 часов.

Для пассажиров вводят дифференцированные тарифы. В период с 30 марта по 30 мая действует промо: билет в одну сторону обойдется в 150 юаней для индивидуальных путешественников и 130 юаней для групп. После завершения акции стоимость вырастет до 170 и 150 юаней соответственно.

Запуск маршрута упростит поездки между Китаем и Дальним Востоком и усилит транспортные связи региона.