Аэропорт Пулково заработал в ограниченном режиме

Аэропорт Пулково возобновляет прием и отправку самолетов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

По данным Минтранса, за время действия ограничений в Санкт-Петербурге было отменено около 60 рейсов, еще более 80 задержались на срок свыше 2 часов. Кроме того, 45 самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы.

В настоящее время обстановка в терминале остается спокойной. Пассажирам предоставляются услуги в соответствии с ФАП, включая питание, напитки и размещение в гостиницах при длительном ожидании. В аэропорту дежурят сотрудники Росавиации и Ространснадзора, которые контролируют ситуацию на месте.

В администрации аэропорта сообщили, что для пассажиров организована дополнительная помощь: выдаются питьевая вода и мягкие коврики, семьи с детьми при наличии свободных мест размещают в бизнес-залах, работает бесплатная комната матери и ребенка. Также пассажирам предлагают детские игры, а медицинские работники здравпункта патрулируют зоны скопления людей.

Круглосуточно открыты кассы РЖД, организовано движение муниципального автобуса до Московского вокзала. В терминале соблюдаются санитарные и температурные нормы, усилена работа справочной службы и кол-центра, увеличена частота уборки помещений и общественных зон.