Власти Краснодарского края подержат 20 проектов в сфере туризма

В 2026 году в Краснодарском крае предусмотрено выделение более 472 млн рублей на поддержку туристических компаний. Средства запланированы в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство»

Субсидии смогут получить организации и предприниматели, работающие в сфере туризма. За последние пять лет из федерального и краевого бюджетов уже профинансировали более 130 проектов. Благодаря этому компании улучшили условия для пляжного отдыха, разработали и обустроили новые туристические маршруты, открыли круглогодичные бассейны, модульные гостиницы и кемпинги. В этом году работа продолжится.

«Мы заинтересованы в том, чтобы турбизнес повышал качество отдыха для гостей региона и успешно конкурировал на рынке услуг. В этом году поддержим еще не менее 20 проектов, а также проведем крупные событийные мероприятия. На эти цели предусмотрели свыше 472 млн рублей»,

– отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Субсидии предоставляются на реализацию общественных инициатив и отраслевых проектов. Обязательное условие — наличие внебюджетного софинансирования: вклад инвестора должен составлять не менее 30% от суммы субсидии. Кроме того, в рамках нацпроекта в 2026 году в крае организуют ярмарку «Агротур», фестиваль автотуризма и активного отдыха «Отпуск Фест», а также традиционную «Черноморскую винную неделю».

