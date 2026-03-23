В Сочи туристы отказываются от тюленьего отдыха

Туристы предпочитают путевки с санаторно-курортным лечением вместо тюленьего отдыха. Представители сочинских здравниц поделились своим опытом с коллегами из других регионов в рамках специальной программы, приуроченной к конференции Ассоциации оздоровительного туризма.

Самая большая делегация оказалась из Татарстана, внушительный десант - с Алтая, а всего около полусотни экспертов туристической отрасли, вместе с которыми корреспондент "РГ" посетила несколько площадок.

"Сочи - бальнеологический курорт с самой большой концентрацией санаториев. Сюда всегда ехали за здоровьем. Мы провели анализ рынка и увидели проблему: сами сочинцы испытывают серьезную нехватку врачей. Как говорится, сапожник без сапог. Многие санатории находятся за высокими заборами, а мы решили открыть свои двери для города. У нас не классический санаторий, а спа-отель. Все думают, что в пятизвездочном отеле очень дорого, но основные услуги оказываем по рыночной для нашего города стоимости", - рассказала коммерческий директор спа-отеля "Лучано" Кристина Мишенина.

За последний год выявился тренд: гость все-таки хочет отдыхать, поэтому лечебные программы оптимизировали до уровня скелета с акцентом на раннюю диагностику и коррекцию образа жизни с учетом природных факторов. Небольшой субтропический парк, бювет с минеральной водой, чек-ап, многофункциональный спа-центр и акватермальный комплекс, полезное питание.

"Мы решили оказывать курсовое лечение для жителей и отдыхающих. Оздоровительная программа стартует от двух дней, а на семь, 10 и 14 дней за 1,5-2 часа можно получить до пяти процедур, в том числе вечером и в выходные. Самая востребованная - недельная программа "Детокс Сочи". За каждым закрепляется врач-куратор, который после выдает карту-эпикриз с рекомендациями по здоровью. Батлер курирует все - и лечение, и питание, и фитнес, и спа. Под каждую программу разработано питание по 1100 килокалорий в день. Для тех, кто занимается спортом, - более калорийное, а в детокс-баре можно заказать специальное меню с учетом аллергических ограничений и пищевых пристрастий. В 2025 году запрос на оздоровительные программы вырос на 20 процентов", - отметила главный врач отеля Юлия Кабак.

Еще один тренд - повышение спроса на семейный отдых, что можно заметить в сочинском санатории "Магадан". Там даже есть своя игровая валюта "магаданчик". К тому же этот санаторий - лидер в Сочи по количеству приема на отдых участников СВО и их семей (1134 сертификата на путевки). "Наш трехзвездочный санаторий - постсоветское наследие, которому в следующем году исполнится 80 лет. Раньше здесь в основном отдыхали гости серебряного возраста по путевкам социальных фондов", - объяснила заместитель гендиректора санатория Наталья Абдеева.

Главный врач санатория Владислав Малых познакомил с медицинской базой, нацеленной на профилактику под девизом "Здоровье здоровых". Раньше медцентр представлял собой два крыла пионерлагеря. Самая популярная процедура - массаж, а особая гордость - физиопроцедуры на аппарате "Хивамат" - уникальный неинвазивный метод при разных заболеваниях и травмах. А еще грязелечение - тут перешли с ейской на анапскую, как на Мацесте, чтобы не стекала с тела. Оборудование почти все российское, особенно ванны. "Мы хотим развивать вертебрологию, которая представлена в Сочи, но в разрозненном виде, плавное вытяжение и газовую, водородную терапию", - подчеркнул он.

Раз уж заговорили про Мацесту. Местная врач-физиотерапевт Лариса Лакоба, чтобы подчеркнуть эффективность знаменитых мацестинских ванн, почти сразу начала свой рассказ про лечение пациенток с ожогами, пострадавшими при пожаре, произошедшем в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года в пермском ночном клубе "Хромая лошадь". "После курса процедур трех пациенток было не узнать", - поведала она.

А экскурсовод Нина Валь начала рассказ со знакомства с сероводородом:

"Не пугайтесь, дышите глубже, пролетаем Сочи, как у нас говорят, пошли лечить дыхательные пути", заметив, что в реке сероводорода нет, хотя она и называется Мацеста. Сероводородные ключи бьют из русла соседней реки Агура так, что вода окрашивается в молочный цвет.

Некоторые занимаются самолечением, но это опасно, так как концентрация неизвестна, и вместо пользы можно нанести вред. В мире много сероводородных источников, но такой концентрации нигде нет, достигая уровня сероводорода до 450 миллиграммов на литр, поэтому его приходится разбавлять в три раза и применять только внешне. И сами ванны тут особенные, вечные - ленинградские из керамики, которым по 70 лет. Сюда туристов привозят автобусами из 35 сочинских санаториев.

Самые популярные процедуры в одном из крупнейших санаториев "Заполярье" - душ Шарко и подводный массаж, то есть все, что связано с ручным трудом. Даже для подводного массажа используется вода кудепстинского месторождения, которым владеет Мацеста. Сюда ежедневно привозят 11 кубометров воды для родоновых и йодобромных ванн. \

"Акрил для ванн завозился из Англии еще в 2015 году", - рассказали сотрудники, которых всего 1,2 тысячи.

Получается на каждого гостя - один сотрудник. Несмотря на то, что санаторий трехзвездочный, цены тянут на четыре и пять звезд, хотя и такие номера там есть - в отдельном спа-отеле "Острова" и коттеджах с виллами с собственным бассейном. Есть и свой медицинский центр, и акватермальный комплекс.

В санатории "Зеленая роща" отдыхают от мастеров и лифтеров до руководителей холдингов. Иногда выкупают целые этажи и приезжают с охраной.

"Гостей знаем в лицо и по фамилиям, но порой и не догадываемся, кто у нас отдыхает. Они приезжают не только за здоровьем, но и за молодостью. У нас уединенное место, несмотря на то, что находимся в городе. 162 метра над уровнем моря, на территории расположена дача Сталина. До Мацесты ехать пять минут без пробок, что актуально в высокий сезон", - сказала главврач Анна Карабовцева, уточнив, что проблемы с кадрами есть, как везде, но текучки нет, а есть потребность в узких специалистах.

Оказалось, что участница нашей группы Хелена, которая родилась в Ленинграде, а выросла в Норвегии, 15 лет подряд, в августе по 21 дню с 1975 по 1989 год с родителями отдыхала в "Зеленой роще". Ее папа работал в ЦК партии, и это был профильный пансионат.

"Сейчас сниму видео родителям, вот нахлынут воспоминания. Мы всегда останавливались в номере "люкс" на втором этаже, хотя можно было жить на даче Сталина, куда мы туда ходили в баню".

Хелена вспомнила, что во время их приезда в "Зеленой роще" отдыхали легендарный чилийский коммунист Луис Корвалан и актер Армен Джигарханян.