Прокуратура вмешалась в продажи субсидированных билетов S7

Пассажир не смог купить субсидированный билет на рейс Москва – Чита из-за ошибки в системе продаж авиакомпании S7. Проблема возникла при попытке оформить перелет в одну сторону: технические настройки не предусматривали такую возможность.

© tourdom.ru

Ситуацию проверила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Ведомство установило, что действующая система фактически ограничивала доступ к льготным тарифам, поскольку не давала оформить билет без обратного сегмента.

По итогам проверки прокурор внес представление руководству авиакомпании с требованием устранить нарушение. В S7 доработали программное обеспечение: теперь субсидированные билеты можно купить как на перелеты в одну сторону, так и туда-обратно.

В прокуратуре подчеркнули, что перевозчик обязан обеспечивать доступность таких тарифов для пассажиров в полном объеме. Речь идет о билетах, которые продаются в рамках государственной программы субсидирования и рассчитаны на определенные категории граждан.