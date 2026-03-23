Зимние пляжи Сочи продолжат работу до конца апреля

Кубань-Информ

Мэр города Андрей Прошунин написал в своих соцсетях, что работа зимних пляжей продлена до начала мая. Сегодня во всех районах курорта открыты 33 специализированные территории, общая протяженность которых составляет десять километров.

Популярный формат отдыха востребован как у горожан, так и у туристов: современная инфраструктура набережных позволяет комфортно проводить время у моря, невзирая на капризы весенней погоды.Каждый месяц более 300 тысяч человек проводят время на набережных и зимних пляжах.

Напомним, что в июне камеры запечатлели снегопад в горах Сочи.