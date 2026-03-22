Турист отказался от путешествия из-за авиакомпании, но деньги взыскал с других

Житель Оренбурга предъявил иск туроператору за тур, несостоявшийся из-за переноса авиарейса. Дело уже рассмотрел суд первой инстанции.

Мужчина купил шестидневную поездку, но авиакомпания отложила вылет, поэтому программа отдыха сократилась. Турист решил, что не хочет летать на 4 дня и потребовал вернуть деньги.

Турагент перечислил клиенту лишь собственную комиссию — около 9,5 тысячи рублей. Основную часть стоимости туристу не компенсировали, так поездка сорвалась по не зависящим от компании причинам.

Путешественник с этим не согласился и подал иск против туроператора. По мнению истца, существенное изменение условий тура давало ему право на расторжение договора. После этого туроператор перечислил клиенту более 152 тысяч рублей, но почему-то не доплатил 2,5 тыс. руб.Суд встал на сторону истца и обязал компанию вернуть эту сумму. Кроме того, за нарушение прав потребителя с туроператора взысканы компенсация морального вреда в размере 2 тысяч рублей и еще 78,5 тыс. руб. штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования клиента.