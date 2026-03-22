Хребты, озера и тайны: почему стоит отправиться в путешествие по Уралу

Урал становится все более востребованным направлением: по информации туроператоров, в сентябре и октябре 2025 года количество поездок туда выросло более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом. В первую очередь, туристов интересует природа: горы, озера, а самые активные едут сюда для походов и сплавов на байдарках. Турэксперт Екатерина Васильева рассказала, что посмотреть и чем заняться на Урале – только самое-самое.

© М24

Национальные парки

Национальный парк "Таганай" – это километры тайги, горные хребты, реки, озера и болота. По парку проложены маркированные экотропы разной протяженности – от одного до 60 километров, а последняя подразумевает пеший поход с ночевками на три-четыре дня. Входные билеты приобретаются в центральной усадьбе, стоимость – 250 рублей с человека. Добираться ближе всего из Челябинска (перелет – 2,5 часа в одну сторону и в среднем от 14 тысяч рублей туда и обратно), оттуда сначала на поезде до города Златоуст (чуть меньше трех часов в пути и от 592 рублей за билет в одну сторону), а потом на автобусе до остановки "Магазин Белый Ключ" (поселок Пушкинский) – примерно 25 минут.

Главная жемчужина национального парка Зюраткуль – одноименное высокогорное озеро, расположенное на высоте 724 метра в окружении хвойного леса и горных хребтов. Вода там ледяная и купаться проблематично даже летом, но чистая и почти прозрачная. Самые красивые виды на него открываются с тропы "Малая Медвежья" протяженностью около 11 километров. Маршрут считается простым, но тем не менее включает в себя восхождение на хребет Зюраткуль.

Вход в парк – 250 рублей. К озеру и началу экотроп попадают через контрольно-информационный пункт "Магнитский", сюда также удобнее добираться из Челябинска – сначала до города Сатка (около четырех часов на автобусе и от 813 рублей за билет в одну сторону) и потом еще полчаса на такси.

Озеро Тургояк

Поездку на Тургояк можно совместить с посещением Таганая – от Златоуста до поселка Тургояк ходят автобусы (около 25 минут в пути). Другой вариант – из Челябинска на электричке или поезде до города Миасс (полтора-два часа в пути и от 355 рублей за билет в одну сторону) и оттуда еще 20 минут на автобусе или маршрутке до поселка Тургояк.

Это озеро иногда называют "младшим братом Байкала" за его кристально прозрачную воду. Прямо у поселка есть городской пляж, по берегу – множество баз отдыха, есть прокат лодок и вейк-клуб. Летом на лодке можно доплыть до острова Веры, главная достопримечательность здесь – комплекс мегалитов, древних сооружений из огромных каменных блоков и плит, которые относят к эпохе энеолита.

Перевал Дятлова

Перемещаемся с Южного Урала к Северному, и одна из самых известных историй о нем, к сожалению, трагическая. В 1959 году здесь на горе Холатчахль погибла группа опытных туристов под руководством Игоря Дятлова. После многолетних исследований в 2020 году Генеральная прокуратура официально заявила, что несчастный случай произошел из-за схода лавины, но разговоры среди походников о возможных мистических причинах до сих пор не прекратились.

Сегодня на перевал Дятлова водят туристов, но только подготовленных, так как маршрут довольно сложный и нужно иметь опыт горных походов и быть в хорошей физической форме. В наши дни это, конечно, более безопасное путешествие, чем в 1950-е, но здесь по-прежнему пустынные пейзажи и отсутствие цивилизации, местами включая мобильную связь. Туры стартуют из Ивделя: сначала нужно долететь до Екатеринбурга (около 2,5 часа в пути в одну сторону и в среднем от 7 200 рублей за билеты туда и обратно), потом на поезде до Ивделя (примерно девять часов в пути и от 2 100 рублей за билет в одну сторону). Цены на недельный тур начинаются примерно от 30 тысяч рублей с человека – сюда включено проживание в палатках и походное питание.

Активный отдых

На Урале есть горы и много горных рек, так что главное развлечение здесь – походы и сплавы на байдарках. Одна из самых красивых рек Южного Урала – Сакмара, летом она сильно мелеет, так что идеальное время – май, когда река еще полноводна, а погода уже теплая. Сплав скорее для опытных, а места красивые и довольно дикие – река течет в ущельях между скал, а по пути встречаются пещеры.

Путешествие начинается у деревни Юлдыбаево, но туристов встречают в аэропорту Оренбурга (перелет – 2–2,5 часа в пути в одну сторону и от 7 200 рублей за билеты туда и обратно). Цены на пятидневный тур на майские праздники – от 38 тысяч рублей с человека.

В свою очередь, один из самых протяженных хребтов и популярных маршрутов на Южном Урале – Уреньга. По легенде тут ходили древние скифы, а позднее – войско Емельяна Пугачева. Маршрут включает в себя также поход к озеру Зюраткуль, считается легким и подойдет даже туристам без опыта, но хорошая физическая форма сделает путешествие приятнее.

Старт из Челябинска, стоимость недельного тура – в среднем от 30 тысяч рублей на человека.