Что такое флоритуризм и как в нем поучаствовать

Туроператоры отмечают растущий интерес к так называемому флоритуризму: люди, уставшие от серых зимних пейзажей, отправляются весной в регионы, чтобы понаблюдать за цветением определенных растений. О популярных маршрутах «Вечерней Москве» рассказала эксперт сообщества туроператоров «Большая страна» Юлия Любимова.

Мы, конечно, не японцы и такого большого значения созерцанию природы не придаем, внеочередных выходных себе по случаю цветения вишни не устраиваем. Но это, быть может, тоже будет: тяга людей к природе растет. И все больше туристов планируют свои поездки с одной целью: застать момент, когда местные растения распускаются во всем великолепии. Мы отмечаем, что в цветочном рейтинге всегда лидировали Алтай в мае, когда распускается маральник, и апрельская Калмыкия, которая привлекает внимание туристов своими яркими тюльпанами.

Такие туры включают в себя не только наблюдение за цветами, но и другие виды активностей, такие как экскурсии, культурные мероприятия, фестивали (например, фестиваль тюльпанов или маральника), гастрономические ужины и дегустации, знакомство с местной культурой. Все это позволяет туристам получить более полное представление о регионе, который они решили посетить.

Стоит отметить, что периоды цветения растений могут быть короткими и зависят от времени года и климатических условий. Поэтому основное внимание уделяется именно тем дням, когда цветы находятся в наилучшем состоянии, а остальное время можно использовать для других активностей.

Первоцветы можно увидеть, не выезжая за пределы Москвы. Мать-и-мачеха, например, растет в Измайловском парке, Крюковском лесопарке.

Бескрайние степи

Пик цветения тюльпанов в Калмыкии приходится на середину апреля. Весь месяц в республике продолжается Фестиваль тюльпанов. Путешественники могут насладиться природными пейзажами, изучить кочевую и национальную культуру. Из Москвы в Элисту в это время едет круизный поезд-отель. Сотнями сортов тюльпанов можно любоваться в Никитском ботсаду в Крыму, где в апреле проходит Парад тюльпанов.

Короткий сезон сакуры

В мае на Сахалине: появляются нежные бутоны сакуры. Короткий, но очень выразительный сезон цветения японской вишни приходится во вторую половину месяца. Сакура окутывает улицы и парки Южно-Сахалинска нежно-розовыми облаками. А к юго-западным берегам острова в это же время приплывают сивучи и устраивают отдых на лежбищах перед летней миграцией. Увидеть сакуру в России можно в Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре и Сочинском дендрарии.

Красное на золотом

В конце апреля — середине мая маки «вспыхивают» у дагестанского бархана Сарыкум. Это редчайший контраст алых лепестков и золотых песков. В Калмыкии в сплошное красное полотно превращаются степи, а в Астрахани — склоны горы Большое Богдо на берегу соленого озера Баскунчак.

Крокусы в горах

С приходом весны первыми зацветают Кавказские горы. Крокусы появляются во время схода снега, покрывая склоны нежно-сиреневым ковром. Шафрановые луга расцветают в Дагестане в марте-апреле, в это время созерцание уже можно совмещать с прогулками по древним аулами каньонам. Выразительное цветение также наблюдают в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии.

Розовые реки лотоса

В августе в дельте Волги распускаются лотосы. Цветение недолгое, и в этом его магия. Одни из самых редких и экзотичных цветов России в окрестностях Астрахани образуют целые поля на воде. Во время утренних прогулок на лодках можно увидеть «каспийскую розу» в момент полного раскрытия. А в Приморье растут лотосы с гигантскими 40-сантиметровыми бутонами.

Фиолетовые склоны

Маральник — местный вид рододендрона на Алтае. Он зацветает в конце апреля — начале мая, окрашивая горы в розово-сиреневые оттенки. Пик цветения приходится на майские праздники. И с ним на Алтае начинается туристический сезон — реки открываются для рафтинга, стартуют конные прогулки и автопутешествия по Чуйскому тракту.

Символ Приморья

Владивостокские сопки покрываются первыми бутонами «приморской сакуры» с середины апреля. Нежный розовый цветок — природный символ Приморья. Кавказские горы благоухаю тсвоим — кремово-белым — рододендроном в июне. Это краснокнижный эндемик Северного Кавказа, но кроме него в предгорьях есть виды желтых и розовых оттенков.

Дикий пион

Цветут в конце апреля — начале мая. Главные точки: фестиваль «Дикий пион» в Радищевском районе и гора Лысая под Кисловодском. Склоны становятся ярко-красными от цветущих пионов. Важно: пион узколистный в Красной книге, срывать его нельзя.

Красота требует жертв

В данном случае — денежных. Флоритуризм — штука недешевая, ведь на него есть спрос.

«Цветущая степь» на туристическом поезде — путешествие, которое займет 5 дней. Стоимость тура от 150 тысяч рублей;

Путешествие по Дагестану во время цветения маков — 5 дней. Стоимость тура начинается от 80 тысяч рублей на двоих;

Тур на Алтай во время цветения маральника, 4 дня — 53 тысячи рублей с человека;

Лавандовое лето в Придонье, 3 дня. Цена — 25 тысяч рублей с человека, не считая цены билетов до Воронежа.

Делаем эффектное фото

Совет 1

Продумайте образ в зависимости от тонов цветочного поля. Подберите одежду либо в тон цветам (лиловый к лаванде, красный к макам), либо контрастную, либо нейтральную (белая, бежевая).

Совет 2

Возьмите на съемку аксессуары. Корзинка, шляпа, стул, чемодан, зонтик, зеркало — все эти предметы могут разнообразить ваши кадры.

Совет 3

Используйте нижний ракурс. Цветы при этом станут главным элементом снимка, окажутся на переднем плане.

Совет 4

Возьмите в привычный цветочный кадр животных — это будет умилительно.

Совет 5

Если есть такая возможность, используйте цветы не только в качестве фона, но и как аксессуар. Соберите букет, попробуйте свить венок.

