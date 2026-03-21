Мэр Анапы пообещала заменить весь песок на пляжах за три месяца

Испачканный нефтепродуктами песок на пляжах Анапы власти города планируют заменить в течение 3 месяцев, сообщила мэр города Светлана Маслова.

«Нами уже разработана карта-схема. Чтобы в полном объеме завершить замещение загрязненного песка, потребуется 3 месяца», – рассказала глава города порталу «Вести.ру».

На тестовом участке вдоль береговой линии в Темрюкском районе протяженностью 1 км такие работы уже начались. Роспотребнадзор оценивает результаты и в случае успеха этот метод распространят на все побережье, сообщил ранее заместитель председателя правительства России Виталий Савельев.

Пробы морской воды показывают, что она соответствует нормативам. Тем не менее решение о начале сезона пока не принято. Кроме того, часть галечных пляжей уже исключили из опасной зоны. Если проверка покажет, то они отвечают санитарным требованиям, их откроют для отдыхающих.

С начала ликвидации последствий ЧП было собрано свыше 185 тыс. т нефтесодержащих отходов, грязный песок вывозили на утилизацию или отправляли в хозяйственный оборот.

Ранее министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев заявил, что власти готовят запасной план на случай, если анапские пляжи так и не откроются. Рассматривают варианты перераспределения туристического потока с пляжного отдыха на другие форматы.