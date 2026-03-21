Депутат предложил создать программу для развития туризма в малых городах

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать программу стимулирования проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) для поддержки туризма в небольших городах. Об этом он сообщил ТАСС по итогам рабочего визита в Переславль-Залесский Ярославской области.

По словам Слуцкого, развитие туризма требует значительных инвестиций в реставрацию исторических зданий, реконструкцию культурных объектов и модернизацию инфраструктуры. При этом существующие государственные программы не всегда обеспечивают необходимые ресурсы, отметил он.

«ЛДПР предлагает создать программу стимулирования развития проектов государственно-частного партнерства для развития туризма в небольших городах. Активный ответственный предприниматель должен получить возможность реализовать свои инициативы, а жители возможность зарабатывать и хорошо жить», — сказал Слуцкий.

Он добавил, что соответствующий законопроект партия планирует разработать в ближайшее время.