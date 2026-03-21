В России оценили закон, запрещающий выезжать на лед Байкала

Подготовленный властями Иркутской области законопроект о запрете выезда автотранспорта на лед Байкала вне официальных переправ фактически остановит зимний турпоток и уничтожит турбизнес, считает местный гид Антонина Радионова.

© tourdom.ru

«Новый закон запретит движение любой колесной техники по Байкалу, вне переправы, которую в этом году еле как открыли только к концу сезона. И нет никаких официальных подъездных путей к главным локациям – это значит, что всему основному туризму придет конец. Ни автомобили, ни трэколы – никто не сможет передвигаться по льду!» – написала она в своем телеграм-канале.

Если законопроект будет принят и вступит в силу, то под запрет попадет весь автотранспорт и вездеходы «ТРЭКОЛ» («Транспорт экологический») на шинах сверхнизкого давления. Выезжать на лед можно будет только судам на воздушной подушке. По мнению Радионовой, власти делают ставку на запреты вместо развития инфраструктуры. Она считает, что это может лишить работы местных жителей и организаторов туров.

«Запрет не равно решение проблемы! Решением проблемы будет организация официальных подъездных путей к основным локациям, которых не так много! И нормальная работа нацпарка, а не то, как сейчас сотрудники нацпарка ходят с автоматами на Байкале и пугают туристов, но нацпарк не может даже содержать туалеты чистыми», – добавила гид.

Законопроект о запрете выезда на лед Байкала вне заранее подготовленных переправ был подготовлен в феврале сразу после трагедии с китайскими туристами. Перевозившая их «буханка» провалилась под лед. В результате погибли 7 гостей и водитель.