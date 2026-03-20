Эксперты оценили перспективы туроператоров попасть в «белые списки»

Власти не спешат включать туроператоров в «белые списки» Минцифры. О желании войти в них представители турсферы заявляли еще в сентябре 2025 года, когда реестр только начали формировать. Вопрос стал более актуальным на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке: без мобильного интернета организовать массовый вывоз туристов из региона было бы невозможно. Однако пока возможность попасть в перечень гарантированного доступа маловероятна.

Перечень интернет-ресурсов, доступ к которым сохраняется даже при ограничениях связи, пополняется крайне медленно: за полгода в него внесли всего 120 сайтов. Туристический портал пока всего один – это tutu.ru. Плюс маркетплейсы Wildberries и Ozon c их сервисами поиска туров, билетов и отелей.

«Политика Минцифры по формированию “белого списка” не публична, и точные параметры, необходимые для включения, никому неведомы. Полагаю, могут помочь обращения от регулятора – Минэка и общественных объединений. Нужно обосновать социальную значимость ресурсов и объяснить, почему тот или иной сайт должны включить в “белый список”», – пояснил TourDom.ru основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов.

Туроператоры указывают на то, что законодательство обязывает их выступать гарантами безопасности жизни и здоровья туристов. Кроме того, они обеспечивают работой десятки тысяч турагентов.

Тем не менее их шансы попасть в перечень в ближайшее время, по мнению экспертов, стремятся к нулю, так как туризм не относится к сфере жизнеобеспечения, а в списки еще не включили даже ресурсы, относящиеся к таким важным отраслям, как медицина и образование.

Между тем депутаты Госдумы попросили Минцифры и ФАС объяснить принцип формирования «белых списков». Они считают, что включенные в этот перечень получают конкурентное преимущество и возможность монополизировать рынок.