Власти Калмыкии призвали туристов не шуметь в степи

Власти Калмыкии призвали туристов соблюдать правила поведения в степной зоне во время Фестиваля тюльпанов. Особенно их просят не шуметь. Крики, музыка и шум мототехники способны напугать обитателей, вынудить их покинуть гнезда и привычные места. Это может привести к снижению численности редких видов, говорится в буклете фестиваля, подготовленного администрацией региона.

Кроме того, запрещается разжигать костры в неположенных местах из-за высокой пожароопасности: сухая трава легко воспламеняется, а огонь быстро распространяется на большие расстояния. Также посетителей просят не оставлять мусор и по возможности убирать за собой и другими.

Отдельно предупредили о штрафах. В соответствии со ст. 8.35 КоАП РФ уничтожение редких и занесенных в Красную книгу животных и растений грозит административным штрафом от 2,5 тыс. руб. до 1 млн руб. Ущерб за сбор одного цветка тюльпана оценивается в 300 руб. Кроме того, согласно закону Республики Калмыкия от 19 ноября 2012 года № 384-IV-З «Об административных правонарушениях в Республике Калмыкия» (ст. 34), штрафы за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов могут достигать 100 тыс. руб.

Фестиваль тюльпанов пройдет в регионе с 1 по 30 апреля. Его проводят с 2013 года, чтобы привлечь внимание к сохранению уникальных краснокнижных тюльпанов Геснера — Шренка.