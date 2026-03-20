AZUR air направила в Росавиацию план по корректировке своей работы

AZUR air направила в Росавиацию план корректирующих мероприятий, связанных с проверкой Ространснадзора, который выявил нарушения в работе перевозчика. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Так, в документе содержится информация о внутреннем аудите инженерно-технических служб и мерах по дополнительному контролю процессов технического обслуживания лайнеров. Кроме того, авиакомпания уведомила Росавиацию о корректировке программы полетов и предоставила обновленные данные по операционной деятельности.

Ранее AZUR air сообщила, что полностью устранила нарушения, вызывавшие замечания Ространснадзора: 75% из них непосредственно во время проверки, а оставшуюся часть в течение 2 дней после ее завершения.

На основании инспекции Ространснадзора 12 марта Росавиация ввела для авиакомпании ограничения срока действия сертификата эксплуатанта. Перевозчику было рекомендовано повысить уровень безопасности полетов, сократить программу рейсов, а также провести аудит собственных служб, отвечающих за летную годность и техническое обслуживание самолетов.AZUR air заявила, что неудовлетворительные показатели регулярности полетов в первые месяцы 2026 года были вызваны «чередой не связанных между собой авиационных событий», но ограничения не повлияют на выполнение программы полетов.