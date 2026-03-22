Курорты Сочи объявили даты закрытия горнолыжного сезона

Последний день на «Розе Хутор» намечен на 12 апреля, а на следующий день комплекс перейдет в режим профилактики, который продлится до конца месяца. В этот период туристам будет доступен подъем до высоты 1,6 тыс. м, а между уровнями курорта организуют бесплатные шаттлы. Часть инфраструктуры, включая основные канатные дороги и аттракционы, временно закроют. А с 1 мая там уже начнется летний сезон.

«Красная Поляна» наметила на 9 мая последний день работы склонов. Перед этим в зоне «Цирк-2» целую неделю будут показывать развлекательную программу. Для гостей подготовят сноупарк, музыкальные выступления с диджей-сетами и мероприятия как для райдеров, так и для пеших туристов. При этом количество доступных трасс будет постепенно сокращаться по мере таяния снежного покрова.

Курорты «Газпрома» пока не объявляли даты окончания сезона, но обычно при отсутствии резкого потепления катание на отдельных склонах возможно почти до конца апреля. Речь идет о верхних участках «Альпики», где благодаря высоте снег держится дольше. В зоне «Лаура», которая находится примерно на километр ниже, снежный покров, как правило, становится непригодным для катания уже в первой декаде апреля.

В центральных регионах России горнолыжный сезон обычно завершается раньше. Так, курорты Подмосковья обычно закрываются уже в марте из-за нестабильной погоды. В Ленинградской области и остальной европейской части страны катание также редко продолжается дольше конца марта – начала апреля. Более продолжительный сезон характерен для Сибири – например, в Шерегеше катание нередко возможно до конца апреля – начала мая. Курорты Урала, включая популярные локации в Челябинской области и Свердловской области, при благоприятной погоде работают до середины или конца апреля.