«Любят рисковать»: в Госдуме отреагировали на бронирование россиянами отдыха в Анапе

После крушения танкеров в Черном море прошло достаточно времени, чтобы привести всё в порядок, заявил НСН депутат Госдумы Алексей Волоцков.

Часть пляжей Анапы вполне могут быть открыты к началу курортного сезона, поскольку устранение последствий экологической катастрофы находится на особом контроле властей, заявил НСН депутат Госдумы Алексей Волоцков.

Правительственная комиссия по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море исключила восемь галечных пляжей Анапы из «опасной зоны» после крушения двух танкеров и разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. При условии дальнейшего соответствия проб воды и грунта санитарным нормам пляжи от села Большой Утриш до «Высокого берега» откроют к курортному сезону. Как подчеркнул губернатор, безопасность жителей и гостей края остается безусловным приоритетом.

Волоцков выразил надежду, что в этом сезоне курорт откроет свои пляжи для туристов.

«Прошло достаточно времени, чтобы привести всё в порядок, должны были справиться с этой задачей. Анапа у нас всегда считалась курортом для семей с детьми. Там пологий пляж, удобный для купания. Думаю, если Роспотребнадзор проверит соответствие, и всё будет нормально, ничего не будет мешать открытию этих пляжей. Спрос на морской отдых у нас каждый год растет и, конечно, основную роль в этом играет побережье Черного моря. Ждем и надеемся, что это случится, чтобы Анапа смогла жить и развиваться. Там очень много было вложено средств в современную модернизацию курортной зоны», - отметил собеседник НСН.

Он допустил, что туристы могут уже сейчас начинать бронировать отдых в Анапе, еще до официального разрешения на открытие пляжей, отметив рискованность такого решения.

«Думаю, если власти уверены в своей позиции, они смогут пройти все необходимые лабораторные исследования и согласования. Стоит присмотреться к этому направлению. Люди у нас любят рисковать. Всегда, когда есть риск, цена дешевле. Здесь уже выбор за туристами, какое они примут решение. Всё зависит от того, когда это решение сможет официально вступить в законную силу. Конечно, мы хотим, чтобы были минимальные последствия для экологии, для моря, и всё вернулось в прежний ритм отдыха и туризма», - заключил Алексей Волоцков.

Танкеры с мазутом «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе в условиях шторма 15 декабря 2024 года. Часть топлива выбросило на побережье в районе Анапы и его пригородов, там были загрязнены 54 км береговой линии. Также загрязнение дошло до побережья Крыма.

В конце февраля губернатор Кубани обратился к правительству с просьбой исключить пляжи из зоны чрезвычайной ситуации и открыть их при положительном заключении Роспотребнадзора. По словам Кадратьева, работы по купированию мазута в Черном море должны завершиться до начала летнего курортного сезона 2026 года. Также он сообщил, что туристический налог будет отменен второй год подряд для поддержки местного бизнеса.

Ранее экологи в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поспорили насчёт пляжного отдыха в Анапе в 2026 году. Сергей Грибалёв заявил, что всё будет так же, как и в 2025 году: мазут начнёт всплывать, вода будет плохого качества. Однако эколог из «Зелёного патруля» Роман Пукалов поддержал призыв туроператоров бронировать возвратные туры в Анапу.