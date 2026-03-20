Рост бронирования на российских пляжных курортах достиг 75%

Доля пляжного отдыха в раннем бронировании курортов России на лето-2026 увеличилась до 70-75%. Об этом заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

"По организованному рынку в середине февраля продажи по России в целом еще отставали от 2025 года, зато пляжный сегмент усилил доминирование: доля пляжного отдыха в раннем бронировании выросла до 70-75%", - сказала она в беседе с ТАСС.

По ее словам, спрос смещается на июль и август, в то время как май и сентябрь теряют долю.

Абсолютный лидер ранних продаж - Краснодарский край. У большей части операторов на него приходится более 50%. Также, например, спрос туристов на отдых в Севастополе летом вырос на 80%, а в Судаке и Дивноморском - в три раза.

При этом, добавила Лобач, россияне бронируют отдых на летний период активно, но без ажиотажа. Чувствительные к цене путешественники, как правило, выбирают короткие поездки на три-четыре дня, а в премиальном сегменте сохраняется устойчивость.