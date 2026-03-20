Многодетным россиянам хотят компенсировать траты на путешествия

В России необходимо создать социальный туристический сертификат для многодетных семей, по которому они смогут отдыхать на российских курортах и в здравницах. Размер компенсации должен достигать 100%. С такой инициативой в Минтруд обратится депутат Госдумы Виталий Милонов, передает RT со ссылкой на копию документа.

Свою инициативу депутат объяснил тем, что меры по поддержке многодетных семей в стране дают свои результаты, что подтверждается ростом их количества. Однако чем больше в семье детей, тем выше траты, на фоне чего многие россияне вынуждены делать сложный выбор между необходимыми и желанными покупками, отметил он.

«В таких условиях совместный семейный отдых становится практически недосягаемой мечтой: собраться полным составом и отправиться на курорт могут себе позволить лишь весьма обеспеченные многодетные родители», — констатировал Милонов.

Решить проблему могли бы специальные сертификаты, по которым семьям будет предоставляться компенсация на совместный отдых на российских курортах. В зависимости от количества детей размер компенсации должен доходить до 100%. Важно, чтобы эта мера поддержки позволяла покрывать большую часть затрат на билеты по «многодетному тарифу», заключил парламентарий.