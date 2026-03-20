В Приморье усилили контроль за туристическими автобусами из Китая

Усиление контроля за туристическими автобусами из Китая в Приморье дало результат: несанкционированные перевозки почти прекратились, заявил министр международных и внешнеэкономических связей региона Константин Сидоренко.

Эта проблема обсуждалась на межрегиональной стратегической сессии, посвященной сотрудничеству в сфере туризма. По словам министра, в прошлом году фиксировались случаи, когда китайские перевозчики не ограничивались доставкой туристов к местам размещения, а работали на территории всего Приморского края. Это является нарушением ст. 10 межправительственного соглашения между Россией и КНР о международном автомобильном сообщении от 8 июня 2018 года и квалифицируется как каботаж, то есть транспортировка грузов или пассажиров в пределах одного государства.

«Могу предварительно сказать, что проблема решена», – приводит слова Сидоренко «Интерфакс».

Ранее власти региона приняли решение усилить контроль за деятельностью китайских автоперевозчиков. Территориальные подразделения Ространснадзора и Госавтоинспекции активизировали рейды на дорогах края для пресечения перевозок пассажиров китайскими автобусами между Владивостоком и другими населенными пунктами края. Предпринимателей из Китая предупредили, что им разрешено перевозить туристов на своем транспорте только от границы до отеля. В результате количество нарушений почти прекратилось, отметил министр.