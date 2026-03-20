На Чукотке запустили спецтариф на авиабилеты для туристов

На Чукотке теперь официально запустили новый тариф на авиабилеты для туристов. Гостям придется платить вдвое больше за перелеты внутри региона, чем туристам. Соответствующие изменения вступили в силу с 20 марта 2026 года.

Как сообщил руководитель окружного департамента промышленной политики Ярослав Мамонов, теперь действует два вида тарифов. Льготная стоимость распространяется на пассажиров, имеющих постоянную или временную регистрацию на территории округа сроком не менее 6 месяцев. Для этой категории цена перелетов сохранена на уровне 2019 года. Для остальных пассажиров, туристов, командированных, гостей региона и представителей организаций, установлен так называемый гостевой тариф, который примерно в 2 раза выше льготного на всех внутренних маршрутах.

По оценкам региональных властей, нововведение позволит ежегодно получать около 80 млн руб. дополнительной выручки. Предполагается, что эти средства направят на увеличение числа рейсов: за счет роста доходов перевозчик сможет чаще выполнять полеты и снижать нагрузку на существующие рейсы.

Основной авиакомпанией в регионе остается «Чукотавиа». В 2025 году она обслужила свыше 38 тыс. пассажиров. Власти округа отмечают, что в последние годы ведется обновление парка воздушных судов по поручению губернатора Владислава Кузнецова. Для нужд перевозчика уже закуплены пять вертолетов Ми-8МТВ-1, модернизация флота продолжается.