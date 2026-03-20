Спрос на отдых в Крыму резко вырос

Спрос на Крым этой весной резко вырос: регион поднялся с 18-го на 9-е место в общем рейтинге самых популярных направлений среди путешественников. Также эксперты фиксируют рост турпотока в Краснодарский край, в этом году спрос на отдых в Анапе вырос на 20%.

"Мы видим, что Крым становится все популярнее: количество бронирований выросло на 49% год к году. Средняя стоимость вполне приемлемая - 6,5 тыс. рублей", - отмечает руководитель комитета по цифровизации Российского союза туриндустрии (РСТ) Дарья Кочеткова.

По ее словам, средняя продолжительность бронирований в Крыму составляет 6 дней - такого срока нет практически ни в одном другом регионе. Росту интереса способствовали как удобная логистика, так и увеличение числа автотуристов. Кочеткова рекомендует тем, кто планирует поехать в Крым летом, начинать планировать поездку и бронировать отели уже сейчас.

Как отметил президент РСТ Илья Уманский, также вырос на 13,2% интерес туристов к Краснодарскому краю, однако турпоток пока не восстановился до показателей, которые были до разлива мазута. Анапа показывает рост на 20,7%.

Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин сообщил, что с начала года у Анапы фиксируются рекордные показатели. В январе, феврале и начале марта рост составил порядка 35-40% год к году.

"С одной стороны, это обусловлено эффектом низкой базы прошлого года. С другой - это отражение ожиданий рынка: туристы изначально закладывали сценарий открытия пляжей, и сейчас эти ожидания начинают подтверждаться, пусть пока и частично", - говорит он.

Восемь галечных пляжей Анапы - от Большого Утриша до "Высокого берега" - исключили из опасной зоны.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время будут открыты и песчаные пляжи, поскольку именно они формируют ключевую ценность Анапы как семейного и детского курорта. Следует учитывать, что открывающиеся сейчас галечные участки традиционно пользуются меньшим спросом у туристов", - отмечает Ромашкин.

Глава РСТ напоминает, что в прошлом году все обсуждали, что Крым переманил туристов у Краснодарского края, но сейчас турпоток растет в обоих регионах. Уманский добавил, что растут все основные направления в Крыму, за исключением Ялты, где практически нет свободных мест.

По мнению экспертов, россияне продолжают все активнее выезжать за рубеж. Ситуацию не изменил и конфликт на Ближнем Востоке. В целом, по словам Уманского, общее снижение турпотока за последние два с половиной месяца составило 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако если сравнивать летние сезоны, то снижение почти незаметно - меньше 1%.

Он уточнил, что один из важных сдерживающих внутренних факторов - это исчерпание инфраструктурных возможностей и снижение потребительского спроса. Внешний фактор - укрепление рубля, которое делает зарубежные предложения дешевле российских. При этом, по словам Уманского, снижение внутри страны касается только так называемых "вторых поездок". То есть это то путешествие, которое планируется на выходные или короткий отпуск и к нему не нужна серьезная подготовка.