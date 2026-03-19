Эксперт: за год авиабилеты по России подорожали на 10,5%

За последний год стоимость билетов на рейсах по России выросла на 10,5%, международные перелеты, напротив, подешевели на 2%, сообщил в четверг президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

«К сожалению, продолжаем фиксировать такое явление, что перевозка на внутренних рейсах, несмотря на более низкую стоимость относительно выездных направлений, в абсолютном выражении растет. На внутренних рейсах рост стоимости составил 10,5%, а на международных мы зафиксировали сокращение на 2%», – сказал он на пресс-конференции.

Уманский отмечает, что международные перелеты показывают снижение стоимости «благодаря крепкому рублю». Средняя стоимость авиабилета по России в 2025 году, согласно данным РСТ, составила 22 994 руб., а за рубеж – 53 339 руб.

Ранее зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Татьяна Лобач заявила, что напряженная обстановка на Ближнем Востоке не привела к резкому росту интереса у россиян к отдыху внутри страны. Туроператоры отмечают перераспределение спроса между направлениями, а средняя стоимость поездок по России увеличилась на 6,5% и достигла 75 тыс. руб., добавила она.