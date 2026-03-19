Названы туристические тренды 2026 года в России

Туристическими трендами 2026 года в России стали событийный, гастрономический и автотуризм
Событийный, автомобильный и гастрономический туризм стали трендами российской индустрии отдыха в 2026 году. Результаты ежегодного федерального исследования регионов по развитию внутреннего туризма представили министерство экономического развития РФ и сервис путешествий Туту.
В исследовании, в котором приняли участие 48 субъектов страны, подведены итоги 2025 года и обозначены тренды и фокусы развития регионального туризма в 2026-м.
«Современный турист ищет не просто поездку, а яркие впечатления и эмоции. Это подтверждается рейтингом наиболее перспективных видов туризма на 2026 год. Абсолютным лидером ожиданий стал событийный туризм (фестивали, праздники, форумы), который планируют развивать 69% регионов. Высокий потенциал сохраняют автомобильный туризм (52%) и гастрономический туризм (50%)», — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Отмечается, что в России сейчас действует 131 верифицированный автомобильный туристический маршрут. Они охватывают 68 регионов и собраны на национальном туристическом портале Путешествуем.рф.
Главным итогом 2025 года в исследовании называется тенденция роста внутреннего туризма. Средние показатели роста обозначены на уровне от 10% до 21%.
«Наибольший прирост туристов в 2025 году наблюдался в Республике Калмыкия и Вологодской области (свыше 50%), Рязанской области и Чеченской Республике (31−40%), а также во Владимирской, Костромской, Ростовской и Сахалинской областях (21−30%)», — приводят данные в министерстве.