Названы туристические тренды 2026 года в России

Событийный, автомобильный и гастрономический туризм стали трендами российской индустрии отдыха в 2026 году. Результаты ежегодного федерального исследования регионов по развитию внутреннего туризма представили министерство экономического развития РФ и сервис путешествий Туту.

В исследовании, в котором приняли участие 48 субъектов страны, подведены итоги 2025 года и обозначены тренды и фокусы развития регионального туризма в 2026-м.

«Современный турист ищет не просто поездку, а яркие впечатления и эмоции. Это подтверждается рейтингом наиболее перспективных видов туризма на 2026 год. Абсолютным лидером ожиданий стал событийный туризм (фестивали, праздники, форумы), который планируют развивать 69% регионов. Высокий потенциал сохраняют автомобильный туризм (52%) и гастрономический туризм (50%)», — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Отмечается, что в России сейчас действует 131 верифицированный автомобильный туристический маршрут. Они охватывают 68 регионов и собраны на национальном туристическом портале Путешествуем.рф.

Главным итогом 2025 года в исследовании называется тенденция роста внутреннего туризма. Средние показатели роста обозначены на уровне от 10% до 21%.