В Анапе из «опасной зоны» исключили восемь пляжей

Купальный сезон в Анапе этим летом может все-таки состояться, из «опасной зоны» исключили восемь галечных пляжей после ЧС с танкерами у Керченского пролива, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем канале в MAX. Речь идет о территории от села Большой Утриш до «Высокого берега».

По его словам, к началу туристического сезона людей пустят к морю, если пробы воды и грунта продолжат соответствовать санитарным нормам. Кондратьев ранее как раз обращался к вице-премьеру РФ Виталию Савельеву с предложением провести дополнительную проверку этих галечных пляжей на соответствие требованиям Роспотребнадзора после устранения последствий ЧС с танкерами.

Кубань вообще рассматривала возможность перераспределения потока туристов на другие форматы отдыха в случае, если запрет на купание и пребывание на пляжах Анапы сохранится. Губернатор отмечал, что даже частичное открытие моря для отдыхающих будет иметь большое значение для проведения курортного сезона в Анапе: по итогам 2025 года сокращение турпотока оценено в 50%.

В 2025 году курортный сезон в городе проходил с ограничениями на пляжный отдых из-за ЧС с танкерами у Керченского пролива. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Василий Воробьев рассказывал, что часть отдыхающих, не попавших в Анапу, выбрали другие направления внутри региона, в частности Ейский район, где загрузка средств размещения достигала 99%.