В туротрасли рассчитывают на открытие песчаных пляжей Анапы вслед за галечными

Процесс открытия пляжей Анапы начался, в туристической отрасли рассчитывают, что в ближайшее время вслед за галечными будут открыты и песчаные пляжи. Об этом рассказал член правления Российского союза туриндустрии Сергей Ромашкин, его слова приводит пресс-служба РСТ.

Напомним, сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об исключении восьми галечных пляжей Анапы из опасной зоны. Если контрольные пробы воды и грунта и дальше будут соответствовать санитарным нормам, то эти территории смогут открыть к курортному сезону.

"Это отличная и давно ожидаемая новость. Фактически можно говорить о том, что процесс открытия пляжей начался - пусть пока с галечных. Мы рассчитываем, что в ближайшее время будут открыты и песчаные пляжи, поскольку именно они формируют ключевую ценность Анапы как семейного и детского курорта", - отметил Сергей Ромашкин.

Он напомнил, что открывающиеся сейчас галечные участки традиционно пользуются меньшим спросом у туристов. Основная же часть туристической инфраструктуры - центральная часть Анапы, пляжи вдоль Пионерского проспекта, а также большинство здравниц - сосредоточены именно в зоне песчаных пляжей.

"Тем не менее значимость текущей новости нельзя недооценивать. Это важный позитивный сигнал для рынка. Рассчитываем, что за ней последует еще более значимое решение - об открытии песчаных пляжей. По имеющейся информации, на ряде участков уже ведутся работы по замене вывезенного песка на новый, что позволяет рассчитывать на их готовность к сезону", - добавил Сергей Ромашкин.

По его словам, в начале года наблюдается рост ранних бронирований в Анапу.