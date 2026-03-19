Спрос на турпоездки в Ивановскую область вырос вдвое

В департаменте по развитию туризма Ивановской области подвели итоги работы минувшего 2025 года. Наблюдается значительный рост интереса к путешествиям в регион, спрос на которые почти удвоился.

Туристическая сфера области внесла дополнительный вклад в валовой региональный продукт, увеличив его долю на 3%.

Также отмечен существенный прирост судозаходов – на четверть. В прошлом году малые города Поволжья Ивановской области приняли свыше 107 тысяч туристов, прибывших на теплоходах. В департаменте объясняют эти положительные тенденции вложениями в развитие туристической инфраструктуры региона и активным продвижением событийного туризма.

В течение прошедшего года Ивановская область стала площадкой для проведения более чем 25 фестивалей и ярмарок, привлекших внимание свыше 600 тысяч посетителей, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

Спикер Ивановской областной думы Марина Дмитриева: При работе над проектом закона о креативных индустриях важно учесть все предложения профильных экспертов.

Ивановская область возглавила рейтинг ЦФО по доле дорог, отвечающих нормативным требованиям.